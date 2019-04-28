2019-04-28T12:49:31+03:00
Экономика

В Чишминском районе в Башкирии открыли новый молочный завод

Общая стоимость проекта составила 200 млн рублей
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

26 апреля в Чишминском районе Башкирии в поселке Чишмы состоялось открытие нового молочного завода. На его строительство потратили 200 миллионов рублей. Строили предприятие с 2016 года по 2018. В 2019 году предприятие запустили и ввели в эксплуатацию. Сейчас на производстве работают 30 человек, все процессы на заводе автоматизированы

За смену на заводе будут производить 60 тонн молока. В настоящее время предприятие перерабатывает 10 тонн сырого молока в смену.

Также предприятие выпустит на рынок новую продукцию – под маркой «Молочный завод «Чишминский» и «Белое село» будет продаваться молоко питьевое, кефир, сметана, творог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Раздевайся или зарежу ее»: в Уфе мужчину подозревают в изнасиловании 25-летней девушки
В нескольких городах и районах Башкирии выпал снег
Жители Башкирии возмущены поведением маленьких девочек на детской площадке
В Башкирии прооперировали девятидневного ребенка с редким пороком сердца
Жители Башкирии стали реже усыновлять детей
В Башкирии сотрудница ритуального салона воровала деньги из кассы
«Дети при рождении не задышали»: в Уфе родители борются за жизнь своих близнецов
«Дожди и грозы»: в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды
В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
«Акция станет регулярной»: в Башкирии посадили полтора млн деревьев
В Уфе студент насмерть сбил мужчину на проспекте Салавата Юлаева
Пожару на Амурской в Уфе, где взорвался газовый баллон, присвоили второй ранг
В Башкирии девушка познакомилась с парнем, а затем выкрала у него часы стоимостью 350 тысяч рублей
В Уфе построят новый корпус роддома №3
В Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет
В Башкирии заживо сгорела пенсионерка, которая разжигала печь
Жители Башкирии устроили толкучку при открытии нового магазина
В Уфе врачи борются за жизнь 19-летнего парня, которому неожиданно стало плохо дома
В Уфе прекращены поиски пропавшей Ольги Петровой
В Башкирии резко изменится характер погоды
Жители Башкирии застали маленьких детей за опасными играми
В Уфе планируют построить новый микрорайон с 9 школами и 12 детсадами