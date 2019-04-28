В Чишминском районе в Башкирии открыли новый молочный завод

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-28T12:49:31+03:00

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26 апреля в Чишминском районе Башкирии в поселке Чишмы состоялось открытие нового молочного завода. На его строительство потратили 200 миллионов рублей. Строили предприятие с 2016 года по 2018. В 2019 году предприятие запустили и ввели в эксплуатацию. Сейчас на производстве работают 30 человек, все процессы на заводе автоматизированы

За смену на заводе будут производить 60 тонн молока. В настоящее время предприятие перерабатывает 10 тонн сырого молока в смену.

Также предприятие выпустит на рынок новую продукцию – под маркой «Молочный завод «Чишминский» и «Белое село» будет продаваться молоко питьевое, кефир, сметана, творог.

ИСТОЧНИК KP.RU