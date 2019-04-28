«Дети при рождении не задышали»: в Уфе родители борются за жизнь своих близнецов

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-28T11:23:05+03:00

На курс реабилитации в Китае нужно собрать деньги

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Садыковы Сабир и Самир родились в 33 недели, весом 2080 кг. Малыши появились на свет с целым букетом заболеваний – двусторонняя интерстициальная пневмония, ишемия мозга 2 степени, острый период, синдром тонусных мышц.

- Дети при рождении не задышали и находились в реанимации под аппаратом ИВЛ полторы недели. В реанимации обоим сделали переливание крови, домой выписались только через месяц. Еще через месяц попали в реанимацию с правосторонней верхнедолевой пневмонией тяжелой степени, - говорят родители.

Сейчас мальчишкам один год и семь месяцев. За этот период дома они были мало, постоянно в больницах.

- Старшему брату близнецов Сабиту приходится постоянно пропускать садик и жить у бабушек. Каждый раз, когда возвращаемся из больниц, он просит мальчишек больше не болеть и не уезжать, - вздыхают родители.

Дорогие препараты, которыми дышат Самир и Сабир через небулайзер, не всегда помогают, и легкий кашель через два часа превращается в сильную одышку.

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Врачи поставили мальчишкам неутешительный диагноз – ДЦП, спастический тетрапарез средней степени тяжести, псевдобульбарные нарушения, сходящееся содружественное косоглазие, плосковальгусная установка обоих стоп, бронхолегочная дисплазия, белково-энергетическая недостаточность, в сердце - открытое овальное окно.

Благодаря пройденным курсам реабилетации и массажа

Сабир начал переворачиваться и пополз, начал повторять неосознанно слова 0 папа, мама, дай и ням-ням. Самир, в свою очередь, стал лучше и дольше держать голову, переворачивать на один бок.

Родители верят, что комплексная реабилитация поставит их сыновей на ноги.

- По многочисленным положительным отзывам мы узнали про врачей из Китая, специализирующихся на реабилитации детей с ДЦП. Очень верим, что после прохождения лечения будут результаты. Курс будет длится месяц, с 1 мая. Нам выставили счет, но мы не успеем собрать средства до 1 мая, - говорят Садыковы.

Оказалось, что ранее семья не обращалась за помощью к посторонним и поднимала детей своими силами. Но сейчас ситуация критическая.

Необходимо собрать до 1 мая 2019 года 264 000 рублей. 200 000 уже собрано , осталось 64 000 +16 000 для проживания.

Если вы хотите помочь, можете сделать это переводом на карту Сбербанка – 4276 0600 5841 4452. Получатель Айгуль Разифовна С.

Вся информация об отчетности прихода и расхода денежных средств в группе помощи детям.

ИСТОЧНИК KP.RU