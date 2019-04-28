«Дожди и грозы»: в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-28T11:01:46+03:00

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В республике разбушевалась непогода. Так, сегодня, 28 апреля местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах сильный. Также ожидается гроза. Скорость ветра достигнет 20-23 м/с. Температура воздуха ночью составит +2,+7 градусов, местами до -3, днем +15,+20, по северу до +10.

В понедельник, 29 апреля, не стоит ждать чего-то радужного. Ночью пройдет дождь со снегом, местами сильный, по северо-западу небольшой.

В отдельных районах осадки в виде снега и дождя ожидаются и днем. Ветер будет дуть северный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,-3 градуса, при прояснениях до -8, днем также будет прохладно +3, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU