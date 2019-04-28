В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
Инфекционную болезнь нашли у непривитого ребенка
ФОТО: архив КП
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В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях. Блогер Юля Инамора выложила скриншот переписки в родительском чате. В сообщении говорится, что заболел малыш, который не был привит. Симптомы болезни проявились еще 1 апреля.
Женщина также призвала родителей кашляющих детей сдать анализы, а не списывать его на затянувшуюся простуду.
Роспотребнадзор и минздрав информацию пока никак не прокомментировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU