2019-04-28T10:27:49+03:00
Здоровье

В уфимском детском саду выявили опасное заболевание

Инфекционную болезнь нашли у непривитого ребенка
Эльвина АПАРИНА
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ФОТО: архив КПФОТО: архив КП
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В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях. Блогер Юля Инамора выложила скриншот переписки в родительском чате. В сообщении говорится, что заболел малыш, который не был привит. Симптомы болезни проявились еще 1 апреля.

Женщина также призвала родителей кашляющих детей сдать анализы, а не списывать его на затянувшуюся простуду.

Роспотребнадзор и минздрав информацию пока никак не прокомментировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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