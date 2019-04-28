2019-04-28T13:50:19+03:00
Общество

Жители Башкирии стали реже усыновлять детей

В этом году в семьи забрали на 22 ребенка меньше, чем в прошлом
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Башкирии стали реже усыновлять детей. Данные за первые три месяца текущего года опубликовал госкомитет РБ по делам юстиции.

По данным ведомства, с начала 2019 года в семьи забрали 96 детей. В тот году за аналогичный период усыновили 118 детей. Следовательно, в этом году показатели снизились на 18,6 процентов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Уфе.

С января по март в столице Башкирии усыновили 17 детей, когда в 2018 году за те же три месяца – 24. Также стало известно, в каких районах чаще всего берут детей в семьи – Калинински, Кировский, Октябрьский, Орджоникидзевский и Демский.

В Ленинском и Советском районах ни одна семья не подала документы на усыновление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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