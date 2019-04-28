«Акция станет регулярной»: в Башкирии посадили полтора млн деревьев

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-28T09:37:54+03:00

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27 апреля во всех районах, городах и селах Башкирии прошли субботники. Помимо того, что люди убирали мусор и листья, оставшиеся с осени, участники субботников сажали деревья.

Радий Хабиров у себя на странице отчитался, что в эти выходные в регионе стало на полтора миллиона деревьев больше.

- Эта акция станет регулярной, - отметил врио главы Башкирии.

Акцию по посадке деревьев назвали «Зеленой Башкирией». Сажали как кустарники, так и крупномеры, в мероприятии приняли участие более 112 тысяч человек. Всего за время месячника планируется посадить 28 миллионов саженцев, власти хотят озеленить более 7 тысяч га земли.

ИСТОЧНИК KP.RU