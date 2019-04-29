В Башкирии водитель ПАЗика насмерть сбил пешехода
52-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера ночью, 28 апреля, в Мелеузовском районе Башкирии произошла смертельная авария.
Как сообщили в ГИБДД, 63-летний местный житель за рулем ПАЗИка сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Известно, что водитель был не на маршруте. От сильного удара 52-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. Он переходил дорогу в неположенном месте.
За сутки дорожные полицейские выявили более двух тысяч нарушенийПДД и задержали 59 нетрезвых водителей.
Напомним, что и в Уфе произошла смертельная авария с участием пешехода - 23-летний студент сбил 37-летнего мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU