В Уфе студент насмерть сбил мужчину на проспекте Салавата Юлаева

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-28T08:39:46+03:00

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Рано утром в воскресенье 28 апреля в Уфе на проспекте Салавата Юлаева произошла смертельная авария с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 23-летний студент одного из вузов города за рулем «Хендай»сбил мужчину напротив дома 29 по улице Мингажева, двигаясь по проспекту Салавата Юлаева. 37-летний пешеход, которые переходил проезжую часть в неустановленном месте, скончался на месте ДТП.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 12 автоаварий, в которых два человека погибли и 15 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU