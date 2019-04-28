Пожару на Амурской в Уфе, где взорвался газовый баллон, присвоили второй ранг

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-28T07:51:47+03:00

К счастью, в огне никто не пострадал и не погиб

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Вчера, 27 апреля, в Уфе на улице Амурской разгорелся серьезный пожар. Пожарные по прибытию установили, что горит надворная постройка размерами 8х8 м. Из-за сильного ветра была угроза, что огонь перейдет на рядом стоящий жилой двухэтажный дом.

Ранг пожара повышен до номера два. Также известно, что при тушении взорвался газовый баллон.

К счастью, в довольно серьезном ЧП никто не пострадал и не погиб. Ранг пожара со временем снизился.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ, причина пожара устанавливается.

фото: МЧС по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU