Пожару на Амурской в Уфе, где взорвался газовый баллон, присвоили второй ранг
К счастью, в огне никто не пострадал и не погиб
фото: МЧС по РБ
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Вчера, 27 апреля, в Уфе на улице Амурской разгорелся серьезный пожар. Пожарные по прибытию установили, что горит надворная постройка размерами 8х8 м. Из-за сильного ветра была угроза, что огонь перейдет на рядом стоящий жилой двухэтажный дом.
Ранг пожара повышен до номера два. Также известно, что при тушении взорвался газовый баллон.
К счастью, в довольно серьезном ЧП никто не пострадал и не погиб. Ранг пожара со временем снизился.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ, причина пожара устанавливается.
фото: МЧС по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU