В Башкирии девушка познакомилась с парнем, а затем выкрала у него часы стоимостью 350 тысяч рублей
В уфимскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него неизвестные девушки выкрали часы стоимостью 350 тысяч рублей.
Выяснилось, что пострадавший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Там он познакомился с двумя молодыми девушками. Они втроем решили продолжить общение в одном из отелей Уфы. Когда мужчина проснулся на следующее утро, то обнаружил, что его дорогостоящих часов нет.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, поначалу пострадавший пытался сам отыскать воровок, но из этого у него ничего не вышло. Тогда ему пришлось обратиться в отдел полиции за помощью.
В ходе розыскных мероприятий оперативники нашли обеих девушек. Оказалось, что часы забрала одна из них – 21-летняя жительница Чишминского района. К тому моменту она уже успела сдать их в ломбард и получила 10 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды.
Теперь воровке придется ответить по закону. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Часы же вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU