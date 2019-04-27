2019-04-27T20:56:49+03:00
Происшествия

В Башкирии девушка познакомилась с парнем, а затем выкрала у него часы стоимостью 350 тысяч рублей

Преступницу нашли, но деньги она уже успела потратить
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В уфимскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него неизвестные девушки выкрали часы стоимостью 350 тысяч рублей.

Выяснилось, что пострадавший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Там он познакомился с двумя молодыми девушками. Они втроем решили продолжить общение в одном из отелей Уфы. Когда мужчина проснулся на следующее утро, то обнаружил, что его дорогостоящих часов нет.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, поначалу пострадавший пытался сам отыскать воровок, но из этого у него ничего не вышло. Тогда ему пришлось обратиться в отдел полиции за помощью.

В ходе розыскных мероприятий оперативники нашли обеих девушек. Оказалось, что часы забрала одна из них – 21-летняя жительница Чишминского района. К тому моменту она уже успела сдать их в ломбард и получила 10 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды.

Теперь воровке придется ответить по закону. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Часы же вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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