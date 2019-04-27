В Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 19:50 2019-04-27T19:50:33+03:00

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26 апреля в Мишкинском районе Башкирии 32-летний водитель не справился с управлением своего Chevrolet Aveo и вылетел в кювет. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, мужчина получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.

В настоящий момент правоохранители занимаются расследованием происшедшего, устанавливают факты, предшествующие ДТП. Известно, что пострадавший является жителем Бирска и сел за руль пьяным. Видимо, именно из-за этого в какой-то момент он потерял контроль за автомобилем.

Всего же за 26 апреля в республике произошло восемь аварий, в которых пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU