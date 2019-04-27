В Уфе прекращены поиски пропавшей Ольги Петровой

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-27T16:05:06+03:00

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В Уфе благополучно завершились поиски 51-летней Ольги Петровой, которую искали на протяжении десяти дней. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в Башкирии, женщина нашлась живой и уже находится с родственниками. Все с ней хорошо.

Напомним, что Ольга Петрова пропала в центре города около Парка Якутова и перепугала всех своих родственников. Дело в том, что она нуждалась в медицинской помощи и в незнакомой обстановке с ней могло приключиться что-то страшное.

К поискам были подключены полиция и волонтеры. К счастью, все обошлось. Где находилась пропавшая и что с ней произошло, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU