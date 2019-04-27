В Башкирии резко изменится характер погоды

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-27T15:06:48+03:00

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В Башкирии резко похолодает. Как сообщают синоптики, уже завтра, 28 апреля, в ночное время столбики термометров в некоторых районах республики могут упасть до нуля градусов. Дело в том, что в регион пришел циклон с северо-западных районов России, который принесет с собой не только понижение температуры воздуха, но и осадки.

Сильные дожди прогнозируются в дневное время. Более того, поднимется сильный ветер. Временами его порывы будут достигать ураганных отметок – до 23 м/с. В связи с этим сотрудники МЧС уже выпустили штормовое предупреждение.

Отмечается также, что подобный характер погоды сохранится до майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU