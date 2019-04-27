2019-04-27T15:06:48+03:00
Общество

В Башкирии резко изменится характер погоды

Температура воздуха упадет, поднимется сильный ветер
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Башкирии резко похолодает. Как сообщают синоптики, уже завтра, 28 апреля, в ночное время столбики термометров в некоторых районах республики могут упасть до нуля градусов. Дело в том, что в регион пришел циклон с северо-западных районов России, который принесет с собой не только понижение температуры воздуха, но и осадки.

Сильные дожди прогнозируются в дневное время. Более того, поднимется сильный ветер. Временами его порывы будут достигать ураганных отметок – до 23 м/с. В связи с этим сотрудники МЧС уже выпустили штормовое предупреждение.

Отмечается также, что подобный характер погоды сохранится до майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Башкирии устроили толкучку при открытии нового магазина
В Уфе врачи борются за жизнь 19-летнего парня, которому неожиданно стало плохо дома
В Уфе прекращены поиски пропавшей Ольги Петровой
Жители Башкирии застали маленьких детей за опасными играми
В Уфе планируют построить новый микрорайон с 9 школами и 12 детсадами
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром
Адвокат объяснил, почему обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука неожиданно выпустили из СИЗО
Жители центра Уфы заметили странное движение земли
В Уфе в садах нашли тела пропавшей семьи из пяти человек
Эксперты проверили мясные консервы – 14 из 45 не соответствуют стандартам качества
В Уфе пропала семья из пяти человек: следователи подозревают массовое убийство
В Уфе отдадут в разработку территорию вокруг озера Кашкадан
Остался с сыном в одних спортивных костюмах: знаменитого башкирского певца ограбили в Барселоне
В Башкирии осудили пьяного водителя, из-за которого погиб 14-летний подросток
Уфимцам показали суперкомпьютер
В Башкирии серьезно усилится ветер
В Башкирии 19-летний парень вынуждал маленьких девочек отправлять ему интимные снимки
Известный писатель Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации в Уфе
Избирательные участки Башкирии будут работать по особому графику
В Уфе осудили 51-летнюю женщину, укравшую 37 миллионов рублей
В Уфе частично перекроют улицу Воровского
В Уфе на месте вертолетной площадки появится открытый спортивно-оздоровительный комплекс
В Башкирии женщина до смерти забила свою мать гвоздодером
Жена уфимского полицейского, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы: Моего мужа кто-то «топит»
В Башкирии разыскивают водителя, сбившего школьника