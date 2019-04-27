МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-27T12:09:38+03:00

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Специалисты МЧС Башкирии экстренно рассылают сообщения всем жителям республики. Завтра, 28 апреля, ожидается резкое усиление ветра. Сообщается, что его порывы временами могут достигать 23 м/с. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В ведомстве настоятельно рекомендуют ограничить свое нахождение на улице и без необходимости не выбираться из дома. Особенно важно взять под контроль маленьких детей.

Напомним, что помимо шквалистого ветра также прогнозируется и падение температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU