МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром
Прогнозируются порывы до 23 м/с
Фото: Рустем АХУНОВ
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Специалисты МЧС Башкирии экстренно рассылают сообщения всем жителям республики. Завтра, 28 апреля, ожидается резкое усиление ветра. Сообщается, что его порывы временами могут достигать 23 м/с. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.
В ведомстве настоятельно рекомендуют ограничить свое нахождение на улице и без необходимости не выбираться из дома. Особенно важно взять под контроль маленьких детей.
Напомним, что помимо шквалистого ветра также прогнозируется и падение температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU