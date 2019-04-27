2019-04-27T10:37:14+03:00
Происшествия

В Уфе в садах нашли тела пропавшей семьи из пяти человек

На место выехали следователи
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе завершились поиски пропавшей семьи из пяти человек. К сожалению, все они, включая троих маленьких детей, мертвы. Как стало известно «Комсомольской Правде – Уфа» из собственных источников, тела нашли в садах недалеко от Шакши. Они были в мешках.

В настоящий момент на место отправились группы следователей, которым предстоит осмотреть находку.

Напомним, ранее стало известно об исчезновении семьи из пяти человек, среди которых 39-летняя и 22-летние женщины, а также три малолетних ребенка. Одному из них не исполнилось и года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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