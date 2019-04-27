Адвокат объяснил, почему обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука неожиданно выпустили из СИЗО
Советский суд Уфы неожиданно для всех перевел под домашний арест обвиняемого в изнасиловании 24-летней дознавательницы в октябре прошлого года Павла Яромчука. Итоговое решение представителям защиты сообщили только лишь поздним вечером 26 апреля, буквально весь день они провели в ожиданиях.
Адвокат Наиль Багаутдинов объяснил, почему суд стал на их сторону:
- Да, это действительно так. С 1 мая Павел Яромчук будет переведен под домашний арест. Связано это с множеством оснований. В частности, с проблемами со здоровьем.
Напомним, ранее стало известно, что у экс-майора нашли опухоль мозга, которая была подтверждена врачами. К тому же на прошлых заседаниях Яромчук неоднократно становилось плохо прямо в здании суда и приходилось вызывать медиков.
В настоящий момент известно, что расследование уголовного дела завершено. Сейчас адвокаты стороны защиты изучают все материалы дела, после чего оно будет передано в прокуратуру.
Вопрос продления ареста еще двоих обвиняемых в этом нашумевшем деле будет рассмотрен 29 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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