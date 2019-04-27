Адвокат объяснил, почему обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука неожиданно выпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-27T11:50:47+03:00

С 1 мая экс-полицейский будет находиться у себя дома с женой и детьми

Изменить размер текста: A A

Советский суд Уфы неожиданно для всех перевел под домашний арест обвиняемого в изнасиловании 24-летней дознавательницы в октябре прошлого года Павла Яромчука. Итоговое решение представителям защиты сообщили только лишь поздним вечером 26 апреля, буквально весь день они провели в ожиданиях.

Адвокат Наиль Багаутдинов объяснил, почему суд стал на их сторону:

- Да, это действительно так. С 1 мая Павел Яромчук будет переведен под домашний арест. Связано это с множеством оснований. В частности, с проблемами со здоровьем.

Напомним, ранее стало известно, что у экс-майора нашли опухоль мозга, которая была подтверждена врачами. К тому же на прошлых заседаниях Яромчук неоднократно становилось плохо прямо в здании суда и приходилось вызывать медиков.

В настоящий момент известно, что расследование уголовного дела завершено. Сейчас адвокаты стороны защиты изучают все материалы дела, после чего оно будет передано в прокуратуру.

Вопрос продления ареста еще двоих обвиняемых в этом нашумевшем деле будет рассмотрен 29 апреля.

ПОДРОБНЕЕ:

«Все подводят к обвинительному приговору»: в Уфе завершили расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Сегодня проходит очередной суд по продлению ареста Павлу Яромчуку (подробнее)

Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД

Такая же участь постигла и ее подругу (подробнее)

Жена обвиняемого в изнасиловании начальника ОВД - главе ОМОНа Башкирии Иреку Сагитову: «Кто твою дочь, блин, трогал, сам-то веришь в это?!»

Зам. начальника Росгвардии в ответ заявил, что Гульназ ему не дочь: «Мои дети дома сидят!» (подробнее)

Появились результаты экспертизы ДНК по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Информацию подтвердил один из адвокатов и собственный источник "Комсомолки" (подробнее)

Дознавательница из Уфы потребовала компенсации от обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских

Представитель девушки не назвала размеры выплаты (подробнее)

Ситуация запутанная, но не мы в этом виноваты: обвиняемый в изнасиловании дознавательницы экс-полицейский ответил на письмо "Комсомолки"

Павел Яромчук полностью уверен в своей невиновности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU