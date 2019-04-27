В Башкирии заживо сгорела пенсионерка, которая разжигала печь

СЕГОДНЯ 19:20 2019-04-27T19:20:14+03:00

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Чудовищное происшествие произошло накануне в Гафурийском районе Башкирии. Как сообщает «ГТРК-Башкортостан» со ссылкой на собственные источники, в одном из населенных пунктов заживо сгорела 90-летняя пенсионерка. К ней никто не успел прибежать на помощь.

В настоящий момент известно, что бабушка решила растопить печь. Однако из-за неосторожного обращения огонь неожиданно перекинулся к ней на одежду. Она так и не успела спастись и получила серьезные ожоги, от которых скончалась.

Следком Башкирии назначил доследственную проверку по данному инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU