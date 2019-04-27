В Башкирии заживо сгорела пенсионерка, которая разжигала печь
Огонь внезапно перекинулся на ее одежду
Фото: Рустем АХУНОВ
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Чудовищное происшествие произошло накануне в Гафурийском районе Башкирии. Как сообщает «ГТРК-Башкортостан» со ссылкой на собственные источники, в одном из населенных пунктов заживо сгорела 90-летняя пенсионерка. К ней никто не успел прибежать на помощь.
В настоящий момент известно, что бабушка решила растопить печь. Однако из-за неосторожного обращения огонь неожиданно перекинулся к ней на одежду. Она так и не успела спастись и получила серьезные ожоги, от которых скончалась.
Следком Башкирии назначил доследственную проверку по данному инциденту.
ИСТОЧНИК KP.RU