Жители центра Уфы заметили странное движение земли

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-27T10:53:51+03:00

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В Уфе в историческом центре города горожане заметили странное движение земли. Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на очевидцев, сдвинулся искусственно возведенный холм рядом с гостиницей Hilton Garden.

На предоставленных фотографиях хорошо видно трещину в земле, будто один из участков оторвался от основной. Судя по всему, в этом месте был плохо укреплен грунт. Произошло это недавно, так как ранее никто из местных жителей не замечал ничего подобного.

Пока никакой информации о происшедшем от властей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU