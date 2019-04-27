2019-04-27T10:53:51+03:00
Общество

Жители центра Уфы заметили странное движение земли

Как сообщают очевидцы, зашевелился склон
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: UfacityNews.ruФото: UfacityNews.ru
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В Уфе в историческом центре города горожане заметили странное движение земли. Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на очевидцев, сдвинулся искусственно возведенный холм рядом с гостиницей Hilton Garden.

На предоставленных фотографиях хорошо видно трещину в земле, будто один из участков оторвался от основной. Судя по всему, в этом месте был плохо укреплен грунт. Произошло это недавно, так как ранее никто из местных жителей не замечал ничего подобного.

Пока никакой информации о происшедшем от властей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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