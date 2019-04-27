Жители центра Уфы заметили странное движение земли
Как сообщают очевидцы, зашевелился склон
Фото: UfacityNews.ru
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В Уфе в историческом центре города горожане заметили странное движение земли. Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на очевидцев, сдвинулся искусственно возведенный холм рядом с гостиницей Hilton Garden.
На предоставленных фотографиях хорошо видно трещину в земле, будто один из участков оторвался от основной. Судя по всему, в этом месте был плохо укреплен грунт. Произошло это недавно, так как ранее никто из местных жителей не замечал ничего подобного.
Пока никакой информации о происшедшем от властей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU