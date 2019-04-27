В Уфе пропала семья из пяти человек: следователи подозревают массовое убийство

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-27T07:57:29+03:00

Отец семейства покончил с собой, когда к нему пришла полиция

Изменить размер текста: A A

В Уфе следователи расследуют странное исчезновение целой семьи из пяти человек. Известно, что в апреле 2019 года в полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже 22-летней подруги и ее 9-месячного малыша. Правоохранители отправились осматривать место жительства пропавших, однако им никто не открыл. Более того, отчим девушки при виде полицейских внезапно покончил с собой.

Далее история завертелась еще больше. Выяснилось, что уже долгое время никто не видел всех членов этой семьи. Помимо молодой мамы с ребенком, это еще супруга ее погибшего отчима и два младших брата, 2 и 6 лет.

В следкоме возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего». Сейчас оперативники активно ищут следы и зацепки того, что могло произойти с пропавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU