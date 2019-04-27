2019-04-27T09:01:32+03:00
Общество

Эксперты проверили мясные консервы – 14 из 45 не соответствуют стандартам качества

Дина Деменева
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты "Роскачества" исследовали 45 образцов мясных консервов в Башкирии. В итоге почти треть из представленных образцов не прошли экзамен.

В ходе различного рода испытаний (консервы оцениваются по внешнему виду и запаху, химическому составу и прочим параметрам) было выявлено, что 14 из 45 закупленных на башкирских прилавках мясных консервов не стоит употреблять в пищу. Основная претензия – недостаток массовой доли белка в продукте.

В некоторых образцах, наоборот, были обнаружены лишние компоненты, содержащие крахмал. Сразу в 4 предложенных консервах нашлись в большом количестве хрящи и пленки, чего быть не должно.

Государственная программа «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан» действует с 1 января 2018 года и финансируется за счет средств республиканского бюджета, не сотрудничает со спонсорами и не занимается рекламой. Все испытания проходят исключительно для информирования потребителей о качестве продуктов, продающихся в магазинах республики.

Полный список проверенных продуктов можно посмотреть на сайте проекта «Открытое качество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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