Эксперты проверили мясные консервы – 14 из 45 не соответствуют стандартам качества
Эксперты "Роскачества" исследовали 45 образцов мясных консервов в Башкирии. В итоге почти треть из представленных образцов не прошли экзамен.
В ходе различного рода испытаний (консервы оцениваются по внешнему виду и запаху, химическому составу и прочим параметрам) было выявлено, что 14 из 45 закупленных на башкирских прилавках мясных консервов не стоит употреблять в пищу. Основная претензия – недостаток массовой доли белка в продукте.
В некоторых образцах, наоборот, были обнаружены лишние компоненты, содержащие крахмал. Сразу в 4 предложенных консервах нашлись в большом количестве хрящи и пленки, чего быть не должно.
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Полный список проверенных продуктов можно посмотреть на сайте проекта «Открытое качество».
ИСТОЧНИК KP.RU