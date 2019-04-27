2019-04-27T20:34:17+03:00
Общество

В Уфе построят новый корпус роддома №3

Об этом было объявлено на «Инвестиционном часе»
Рустам МАКСЮТОВ
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В Орджоникидзевском районе Уфы построят новый корпус роддома №3. Проект обсудили с врио главы Башкирии Радием Хабировым на «Инвестиционном часе» Правительства региона, который прошел 25 апреля.

В настоящий момент известно, что строительством будет заниматься компания ООО «СМК Стройинвест». Предполагается, что новый многоэтажный корпус появится на улице Кольцевой и будет занимать площадь в 11 тысяч квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба Правительства Башкирии, роддом будет полностью новейшим оборудованием и будет отвечать всем современным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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