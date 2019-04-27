В Уфе построят новый корпус роддома №3
Об этом было объявлено на «Инвестиционном часе»
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В Орджоникидзевском районе Уфы построят новый корпус роддома №3. Проект обсудили с врио главы Башкирии Радием Хабировым на «Инвестиционном часе» Правительства региона, который прошел 25 апреля.
В настоящий момент известно, что строительством будет заниматься компания ООО «СМК Стройинвест». Предполагается, что новый многоэтажный корпус появится на улице Кольцевой и будет занимать площадь в 11 тысяч квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба Правительства Башкирии, роддом будет полностью новейшим оборудованием и будет отвечать всем современным требованиям.
ИСТОЧНИК KP.RU