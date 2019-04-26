В Башкирии серьезно усилится ветер

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-26T15:05:44+03:00

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В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. К субботе, 27 апреля, температура воздуха еще будет сохраняться довольно высокой – около +15 градусов днем. Однако уже к вечеру поднимется сильный шквалистый ветер. Его порывы порой будут достигать 13 м/с. Сменится и направление – с северо-западного на юго-западное.

Есть и хорошие новости: никаких осадков в этот день в регионе не ожидается, небо будет безоблачным. Относительная влажность воздуха составит порядка 30-40%.

Напоминаем, что в последующие дни по всей Башкирии ожидается резкое понижение температуры. В ночные часы даже прогнозируют снег.

ИСТОЧНИК KP.RU