В Башкирии 19-летний парень вынуждал маленьких девочек отправлять ему интимные снимки
Башкирские правоохранители сумели вычислить 19-летнего парня, который заставлял малолетних девочек отправлять ему интимные фотографии.
Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, с февраля по апрель 2019 года молодой житель Туймазинского района совратил двух 11-летних девочек. Известно, что по переписке в «Вконтакте» обвиняемый путем уговоров, обещаний и шантажа вынуждал жертв отправлять интимные снимки, а также записывать откровенные видеоролики.
«В ряде случаев школьницы, после отправки фото пытались отказаться от дальнейшей переписки. Тогда злоумышленник угрожал отправить их изображения родителям и знакомым, а так же распространить данные изображения в сети Интернет, требуя новых снимков и продолжения общения», - прокомментировали происшедшее в пресс-службе МВД Башкирии.
В процессе задержания у парня из съемного жилья изъяли личный компьютер, на котором нашли те самые переписки. Сообщается, что имеются похожие диалоги и с другими малолетними, так что расследование уголовного дела продолжается. Всего он состоял в переписке с около полусотни маленьких девочек.
Пока же предъявлено официальное обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
ИСТОЧНИК KP.RU