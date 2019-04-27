2019-04-27T14:09:43+03:00
Общество

Жители Башкирии застали маленьких детей за опасными играми

Фотографии происшедшего попали в соцсети
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители Сибая перепугались из-за опасных игр маленьких детей. На фотографиях видно, что из окон многоэтажного дома высовывается мальчик. При этом он держится только за стекло, перешагивая одной ногой через раму, и создается впечатление, что он подумывает дойти до другого окна, из которого виднеется какая-то девочка.

Слава богу, ребенок так и не решился на опасное действие, иначе он вполне мог выпасть и оказаться на земле. Несмотря на то, что этаж только второй и там есть козырек магазина, травм все равно было бы не избежать.

Судя по всему, дети в этот момент остались без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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