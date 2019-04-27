2019-04-27T13:10:13+03:00
Общество

В Уфе планируют построить новый микрорайон с 9 школами и 12 детсадами

Проект застройки сегодня был рассмотрен на «Стройчасе»
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Мэрия УфыФото: Мэрия Уфы
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В скором времени, возможно, Уфа обзаведется новым огромным микрорайоном с кучей инфраструктуры. Сегодня, 16 апреля, на традиционном «Стройчасе» в мэрии города обсудили проект застройки южной части района «Затон-Восточный».

Планируется, что на обширной территории площадью 650 гектаров, ограниченной с севера проспектом Дружбы народов, с юга и востока – рекой Белой, а с запада – её старицей, построят многоэтажные дома на 1,5 миллиона квадратных метров.

Помимо этого планируется возведение 9 новых средних общеобразовательных школ, 12 детских садов, а также больниц, поликлиник и спортивно-физкультурных центров. Естественно, на такой обширной территории будут предусмотрены парки и скверы.

Напомним, что именно в этом районе города в скором времени должен быть сдан «Центр спортивной подготовки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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