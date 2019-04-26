Известный писатель Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации в Уфе

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-26T13:46:14+03:00

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Российский писатель Дмитрий Быков заявил, что причиной его госпитализации в Уфе стало отправление. Об этом он сообщил в своей авторской передаче в эфире радио «Эхо Москвы».

- Я точно совершенно знаю, что это отравление, но его причина не установлена, - сказал писатель.

В настоящий момент Быков уже пришел себя и продолжает лечение в московской больнице, куда его перевезли из Уфы.

Напомним, ранее он серьезно напугал всех родственников и коллег. Его госпитализировали в тяжелом состоянии прямо из самолета в уфимском аэропорту. В течение нескольких дней он находился в коме, в которую его ввели врачи.

По заверениям самого Быкова, несмотря на все слухи, никакого диабета и инсульта у него не было. Плюс он не злоупотреблял алкоголем и прочими излишествами. Врачи сейчас разбираются, что же все-таки с ним произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU