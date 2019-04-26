В Башкирии осудили пьяного водителя, из-за которого погиб 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-26T15:48:59+03:00

Мужчина решил прокатить знакомых ребят, но не справился с управлением

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В Бакалинском районе суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, по вине которого погиб 14-летний подросток.

Известно, что в августе 2018 года он сел за руль пьяным и решил прокатиться по своему селу Михайловка. По пути он встретил знакомых несовершеннолетних ребят и предложил им их подвезти.

По дороге водитель разогнался до высокой скорости и попытался войти в управляемый занос, но потерял контроль над ситуацией. Его ВАЗ-21093 вылетел и перевернулся.

В результате ДТП подростки получили различные травмы. Позже один из них скончался в больнице.

Сам виновник полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU