Избирательные участки Башкирии будут работать по особому графику
Депутаты внесли изменения в Кодекс о выборах
В Башкирии внесли изменения в Кодекс о выборах
Изменить размер текста:
В день выборов главы Башкирии избирательные участки региона будут работать на два часа больше.
Напомним, что предстоящие выборы пройдут в воскресенье, 8 сентября. На них жители республики решат, кто будет официально назначен главой региона. Сегодня депутаты госсобрания республики внесли в поправку в Кодекс о выборах. Согласно изменениям, участки будут работать уже с 7 утра и до 21 часа.
По словам председателя госсобрания Константина Толкачева, подобные условия сделают процесс голосования более удобным для самих избирателей.
ИСТОЧНИК KP.RU