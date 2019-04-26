Избирательные участки Башкирии будут работать по особому графику

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-26T12:59:12+03:00

В Башкирии внесли изменения в Кодекс о выборах

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В день выборов главы Башкирии избирательные участки региона будут работать на два часа больше.

Напомним, что предстоящие выборы пройдут в воскресенье, 8 сентября. На них жители республики решат, кто будет официально назначен главой региона. Сегодня депутаты госсобрания республики внесли в поправку в Кодекс о выборах. Согласно изменениям, участки будут работать уже с 7 утра и до 21 часа.

По словам председателя госсобрания Константина Толкачева, подобные условия сделают процесс голосования более удобным для самих избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU