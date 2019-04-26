В Уфе осудили 51-летнюю женщину, укравшую 37 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-26T12:06:50+03:00

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В Уфе осудили 51-летнюю женщину, создавшую финансовую пирамиду.

По данным прокуратуры республики, в 2014 году женщина создала потребительский кооператив, который действовал по принципу финансовой пирамиды. Затем она, вместе со своими подельниками, начала привлекать в свой «бизнес» граждан из Башкирии и соседних регионов. Потерпевшим они обещала высокие выплаты – под 21-25% годовых. Такие высокие ставки жулики объясняли работой с офисами микрозаймов. Фактически, с такими организациями они не сотрудничали.

Всего таким нехитрым методом мошенники похитили у своих 252 клиентов 37 миллионов рублей. В итоге суд приговорил даму к 5 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU