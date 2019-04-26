В Уфе частично перекроют улицу Воровского
Рабочие будут проводить ремонтные работы
В Уфе почти на два месяца частично перекроют участок улицы Воровского
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В Уфе коммунальные службы перекроют часть улицы Воровского.
По данным городской администрации, ограничение будет действовать почти два месяца – с 28 апреля по 20 июня 2019 года. Неудобства для автомобилистов вызовут работы по благоустройству новой уфимской набережной, которую строят к 100-летию республики.
Проезд будет по половине проезжей части от улицы Салавата в сторону старого Бельского моста в створе улицы Воровского.
В администрации города приносят извинения автолюбителям и просят заранее выбирать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU