В Уфе частично перекроют улицу Воровского

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-26T11:27:49+03:00

В Уфе почти на два месяца частично перекроют участок улицы Воровского

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В Уфе коммунальные службы перекроют часть улицы Воровского.

По данным городской администрации, ограничение будет действовать почти два месяца – с 28 апреля по 20 июня 2019 года. Неудобства для автомобилистов вызовут работы по благоустройству новой уфимской набережной, которую строят к 100-летию республики.

Проезд будет по половине проезжей части от улицы Салавата в сторону старого Бельского моста в створе улицы Воровского.

В администрации города приносят извинения автолюбителям и просят заранее выбирать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU