В Башкирии женщина до смерти забила свою мать гвоздодером

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-26T10:15:54+03:00

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Вопиющий случай человеческой жестокости произошел в Башкирии на днях. Как сообщает «ГТРК-Башкортостан», в Белебее нашли тело мертвой пожилой женщины. Одного взгляда хватило понять, что ее убили – лицо найденной практически было раздроблено от ударов тяжелым тупым предметом.

Как удалось установить позже, убийцей оказалась не кто иная, как 50-летняя дочь жертвы. Выяснилось, что в качестве оружия она взяла гвоздодер и буквально забила свою мать, которая от полученных тяжелых травм скончалась на месте.

Что стало причиной происшедшего, сейчас выясняют следователи. Подозреваемую задержали, ее допрашивают.

ИСТОЧНИК KP.RU