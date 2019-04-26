В Башкирии женщина до смерти забила свою мать гвоздодером
Тело убитой нашли с раздробленным лицом
Фото: Рустем АХУНОВ
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Вопиющий случай человеческой жестокости произошел в Башкирии на днях. Как сообщает «ГТРК-Башкортостан», в Белебее нашли тело мертвой пожилой женщины. Одного взгляда хватило понять, что ее убили – лицо найденной практически было раздроблено от ударов тяжелым тупым предметом.
Как удалось установить позже, убийцей оказалась не кто иная, как 50-летняя дочь жертвы. Выяснилось, что в качестве оружия она взяла гвоздодер и буквально забила свою мать, которая от полученных тяжелых травм скончалась на месте.
Что стало причиной происшедшего, сейчас выясняют следователи. Подозреваемую задержали, ее допрашивают.
ИСТОЧНИК KP.RU