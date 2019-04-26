В Башкирии «Лада» врезалась в стоявшую на остановке «Газель»

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-26T07:51:24+03:00

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В четверг, 25 апреля, около полудня в Белорецком районе Башкирии произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Водитель ВАЗ-2112 на повороте врезался в "Газель", которая везла людей из Белорецка в поселок Ломовка. Маршрутка в момент удара стояла на остановке "Сад УПП ВОС", выпуская пассажиров.

В Госавтосинпекции Башкирии рассказали, что 37-летний водитель "Лады" погиб на месте происшествия. Один из пяти пассажиров "Газели" получил травмы. По факту аварии начато разбирательство.

Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировали шесть аварий, выявили более 2,5 тысяч нарушений ПДД и задержали 29 пьяных водителей.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU