В Уфе отдадут в разработку территорию вокруг озера Кашкадан

СЕГОДНЯ 19:30 2019-04-26T19:30:00+03:00

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На сайте мэрии Уфы появился документ, разрешающий главархитектуре разработать проект планировки квартала вокруг озера Кашкадан в Сипайлово. Речь идет о территории площадью 71 гектар, ограниченной улицами Жукова, Бикбая, Сипайловская, Озерная и Косогорная.

На создание проекта отводится полтора года. В постановлении уточняется, что готовый проект будет вынесен на общественное обсуждение.

Что именно предполагается построить на этом участке, пока не ясно. Возможные сферы его использования, прописанные в документе, весьма широки.

ИСТОЧНИК KP.RU