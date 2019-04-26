В Уфе отдадут в разработку территорию вокруг озера Кашкадан
Разрешение на межевание предоставили власти города
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
На сайте мэрии Уфы появился документ, разрешающий главархитектуре разработать проект планировки квартала вокруг озера Кашкадан в Сипайлово. Речь идет о территории площадью 71 гектар, ограниченной улицами Жукова, Бикбая, Сипайловская, Озерная и Косогорная.
На создание проекта отводится полтора года. В постановлении уточняется, что готовый проект будет вынесен на общественное обсуждение.
Что именно предполагается построить на этом участке, пока не ясно. Возможные сферы его использования, прописанные в документе, весьма широки.
ИСТОЧНИК KP.RU