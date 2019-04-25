2019-04-25T19:35:00+03:00
Общество

Телеканал «Вся Уфа» запускает новое семейное ток-шоу

Проект получил название «Семейный час»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Городской телеканал «Вся Уфа» запускает новый проект, который должен помочь каждой уфимской семье. Передача «Семейный час» будет выходить каждый будний день в прямом эфире и рассказывать о том, насколько тяжело быть родителями.

Как забеременеть? Куда бежать, если ты выбилась из сил, а соседи устали от постоянного крика малыша? Какой бизнес можно организовать, пока ребенок спит? И кто за полчаса приведет в порядок тело и мысли мамочек? На все эти вопросы будут отвечать трое ведущих, эксперты и гости программы.

Вести проект будут известные Евгения Машко и Гузель Галимова. Помогать им призвали Ильдара Зайнуллина. Телеканал обещает также подключать к эфиру самых звездных мам города, которые поделятся своим опытом и раскроют тайны воспитания.

Общение со зрителями будет проходить в прямом эфире. Связаться со студией можно будет по телефону или по видеозвонку, ведь параллельно программе мы будем держать связь с мамочками через новую площадку — родительский форум.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе выделят землю под строительство хосписа
«Салават Юлаев» подпишет новый контракт с Метсолой
Министр экономического развития Башкирии ушел в отставку
Число пострадавших после распыления газа в башкирской школе возросло
В Башкирии следователи проверят обстоятельства падения девочки в канализационный люк
В Уфе осудят сотрудника ЧОПа за избиение вора в магазине
Уфимский бизнесмен провернул аферу на 60 миллионов и скрылся в Австрии
Последний раз телефон был доступен в понедельник: в Уфе дочь разыскивают пропавшую мать
В Уфе обнаружили тело пропавшего 31-летнего Руслана Ильясова
В Башкирии ученик распылил перцовый баллончик в школьном туалете: 16 детей доставлены в больницу
В Уфе прохожие в лесу нашли человеческий скелет
«Резко побелел, стал слабеньким»: у четырехлетнего уфимца после обследования диагностировали рак
У бывшего полицейского из Уфы изъяли имущества на 34 миллиона