Телеканал «Вся Уфа» запускает новое семейное ток-шоу

СЕГОДНЯ 19:35 2019-04-25T19:35:00+03:00

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Городской телеканал «Вся Уфа» запускает новый проект, который должен помочь каждой уфимской семье. Передача «Семейный час» будет выходить каждый будний день в прямом эфире и рассказывать о том, насколько тяжело быть родителями.

Как забеременеть? Куда бежать, если ты выбилась из сил, а соседи устали от постоянного крика малыша? Какой бизнес можно организовать, пока ребенок спит? И кто за полчаса приведет в порядок тело и мысли мамочек? На все эти вопросы будут отвечать трое ведущих, эксперты и гости программы.

Вести проект будут известные Евгения Машко и Гузель Галимова. Помогать им призвали Ильдара Зайнуллина. Телеканал обещает также подключать к эфиру самых звездных мам города, которые поделятся своим опытом и раскроют тайны воспитания.

Общение со зрителями будет проходить в прямом эфире. Связаться со студией можно будет по телефону или по видеозвонку, ведь параллельно программе мы будем держать связь с мамочками через новую площадку — родительский форум.

ИСТОЧНИК KP.RU