В Башкирии прекращены поиски пропавшего Филюса Бадгутдинова

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-25T10:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии волонтеры и близкие завершили поиски пропавшего без вести 37-летнего Филюса Бадгутдинова.

Напомним, что мужчина перестал выходить на связь с родственниками еще 27 февраля. В тот день он отправился чистить снег на садовом участке. После этого от него не было никаких новостей. Близкие мужчины обратились за помощью к волонтерам и полицейским. К счастью, мужчина нашелся – он сам вышел на связь с родными.

Где все это время находился пропавший – неизвестно. Вскоре Филюс должен вернуться домой к своей семье.

ИСТОЧНИК KP.RU