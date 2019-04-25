2019-04-25T10:53:26+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски пропавшего Филюса Бадгутдинова

Мужчина вышел на связь с близкими
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии прекратили поиски пропавшего Филюса БадгутдиноваВ Башкирии прекратили поиски пропавшего Филюса Бадгутдинова
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В Башкирии волонтеры и близкие завершили поиски пропавшего без вести 37-летнего Филюса Бадгутдинова.

Напомним, что мужчина перестал выходить на связь с родственниками еще 27 февраля. В тот день он отправился чистить снег на садовом участке. После этого от него не было никаких новостей. Близкие мужчины обратились за помощью к волонтерам и полицейским. К счастью, мужчина нашелся – он сам вышел на связь с родными.

Где все это время находился пропавший – неизвестно. Вскоре Филюс должен вернуться домой к своей семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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