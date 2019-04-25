Вахтовик из Башкирии заживо сгорел в общежитии на Сахалине
Всего в пожаре сгорели трое рабочих
В пожаре на Сахалине погиб вахтовик из Башкирии
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На Сахалине в пожаре в общежитие погиб вахтовик из Башкирии.
По данным «Интерфакса», пожар ранним утром 25 апреля. Двухэтажное здание общежития строителей сахалинской гидроэлектростанции полностью выгорело. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 162 человека.
К сожалению, не обошлось без жертв. Среди трех погибших оказался один вахтовик из Башкирии. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства аварии. На место пожара выехали представители Следкома и прокуратуры области.
Руководство подрядной организации, выполнявшей строительство, пообещало оказать помощь пострадавшим в пожаре.
ИСТОЧНИК KP.RU