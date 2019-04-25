2019-04-25T09:47:30+03:00
Общество

Синоптики резко изменили прогноз погоды на майские праздники в Башкирии

Радоваться нечему – будет холодно и ветрено
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Первые майские выходные не порадуют жителей Башкирии хорошими условиями для похода или вылазки на шашлыки. Позитивный прогноз погоды, который ранее представляли синоптики, резко изменился. Теперь ожидаются холод и сильный ветер.

По данным сервиса «Gismeteo», длинные выходные будут прохладными. 1 мая, в День Весны и Труда, ожидается всего шесть градусов тепла, выпадет снег с дождем, все это будет сопровождаться холодным ветром.

2 мая теплее не станет, зато не будет осадков. Днем ожидается шесть градусов тепла, а ночью столбик термометра покажет -3 градуса.

3 мая значительно потеплеет – ожидается сухая и солнечная погода. Столбик термометра покажет +12 градусов днем и -3 ночью.

4 мая и 5 мая в Башкирии будет дождливо. Температура воздуха составит +12 градусов в субботу и +16 в воскресенье. Правда, радоваться не стоит. Оба дня будет дуть северный холодный ветер. 5 мая его скорость достигнет 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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