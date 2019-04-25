2019-04-25T08:15:49+03:00
Спорт

Уфимская «Агидель» во второй раз подряд стала чемпионом ЖХЛ

Девушки обыграли соперниц из питерского «Динамо»
Рустем АХУНОВ
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Уфимская «Агидель» во второй раз подряд получила главную награду ЖХЛУфимская «Агидель» во второй раз подряд получила главную награду ЖХЛ
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Девушки из уфимского хоккейного клуба «Агидель» во второй раз подряд стали чемпионами Женской хоккейной лиги.

Началась победная серия уфимок с двух домашних побед – 20 и 21 апреля. Для чемпионства им не хватало лишь одной победы (в женском хоккее победитель определяется в серии до трех побед – Прим. Ред.) Результат не заставил долго себя ждать. 24 апреля уфимки уверенно обыграли главных соперниц на чужом льду. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу подопечных Дениса Афиногенова.

Таким образом, уфимские спортсменки стали обладательницами главной награды российского женского хоккея во второй раз подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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