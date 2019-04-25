Уфимская «Агидель» во второй раз подряд стала чемпионом ЖХЛ
Девушки обыграли соперниц из питерского «Динамо»
Уфимская «Агидель» во второй раз подряд получила главную награду ЖХЛ
Изменить размер текста:
Девушки из уфимского хоккейного клуба «Агидель» во второй раз подряд стали чемпионами Женской хоккейной лиги.
Началась победная серия уфимок с двух домашних побед – 20 и 21 апреля. Для чемпионства им не хватало лишь одной победы (в женском хоккее победитель определяется в серии до трех побед – Прим. Ред.) Результат не заставил долго себя ждать. 24 апреля уфимки уверенно обыграли главных соперниц на чужом льду. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу подопечных Дениса Афиногенова.
Таким образом, уфимские спортсменки стали обладательницами главной награды российского женского хоккея во второй раз подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU