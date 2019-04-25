«Уфа» вничью сыграла на выезде с «Рубином»

СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-25T08:04:30+03:00

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24 апреля футбольный клуб «Уфа» вничью сыграл с казанским «Рубином».

Этот матч спортивные комментаторы называют «зеленым дерби», по аналогии со знаменитым хоккейным противостоянием двух столиц. Но разумеется, таким же накалом страстей футбольные игры не отличаются. Тем не менее, каждой команде удалось забить по одному голу.

На последней минуте дополнительного времени первого тайма ворота хозяев поразил Данил Круговой. Защитник отправил мяч в сторону ворот из штрафной зоны. Через секунду после этого полузащитник «горожан» Ондржей Ванек сделал обманное движение рядом с мячом, чем окончательно запутал голкипера «Рубина». Для Кругового это был первый гол за «Уфу».

«Ответка» подопечным Вадима Евсеева прилетела во втором тайме. После нарушения Оливье Тилля рядом со штрафной зоной, хозяева без особо труда поразили ворота Александра Беленова.

Следующая игра «Уфы» состоится уже в это воскресенье, 28 апреля. Соперник – «Урал» из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU