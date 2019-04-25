В Башкирии с начала года 1,7 тысячи человек потеряли работу

СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-25T07:32:25+03:00

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Из-за ликвидации предприятия либо сокращение штата в Башкирии потеряли работу 1,7 тысячи человек. 700 из них смогли найти работу, а остальные пока нет. Трудовая пенсия по старости назначена еще 80-ти работникам. Данными на 1 апреля поделился минтруд региона.

Если сравнить с прошлым годом, за аналогичный период под сокращение попали свыше 2,8 тысячи человек. Из них удалось трудоустроить тогда более 1,3 тысячи работников.

Ведомство сообщает, что численность работников, находившихся под риском увольнения, превысила 3,6 тысячи человек. Более двух тысяч из них предполагалось уволить. Еще около 1,4 тысячи человек работали неполное рабочее время.

ИСТОЧНИК KP.RU