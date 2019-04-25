В Башкирии пропал без вести 49-летний Андрей Иванов

СЕГОДНЯ 06:59 2019-04-25T08:35:40+03:00

Мужчина не дает о себе знать с 13 апреля

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В Башкирии разыскивают 49-летнего Андрея Иванова, жителя села Ахлыстило Благовещенского района. Мужчина пропал еще 13 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы:глаза серо-голубые, волосы седые, среднего телосложения, рост около 165 см.

Был одет в рабочую одежду, шапку, калоши.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться по телефонам 8-927-969-89-19, 8 927 941-65-11 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU