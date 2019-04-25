2019-04-25T08:34:44+03:00
Общество

В Уфу придет похолодание

Столбик термометра ночью опустится до -4 градусов
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии снова похолодает. Прохладная погода установится уже в следующий понедельник, 29 апреля.

По данным синоптиков, в субботу еще будет тепло – ожидается +17 градусов днем и 8 ночью.

Погода испортится в воскресенье – в Уфу придут дожди, столбик термометра опустится до +11 градусов. В понедельник станет еще холоднее, ожидается +7 градусов днем, - 4 ночью. Во вторник и среду характер не изменится – будет дождливо, прохладно и пасмурно.

Потеплеет только в конце недели, воздух прогреется до +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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