В Уфе может появиться волейбольный центр стоимостью до 2 млрд рублей
Его планируют построить в парке имени Калинина
фото: архив КП
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В столице Башкирии планируют построить волейбольный центр, на который потратят два миллиарда рублей, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на главу минспорта республики Руслана Хабибова.
Спонсировать строительство будут как из республиканского, так и федерального бюджетов. Сейчас также идет поисков спонсоров.
Проект предусматривает строительство спортивного интерната на 140 мест, фитнес-центра с бассейном, парковок, беговых дорожек, открытых спортивных площадок при сохранении рекреационной зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU