2019-04-25T06:28:26+03:00
Общество

В Уфе может появиться волейбольный центр стоимостью до 2 млрд рублей

Его планируют построить в парке имени Калинина
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В столице Башкирии планируют построить волейбольный центр, на который потратят два миллиарда рублей, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на главу минспорта республики Руслана Хабибова.

Спонсировать строительство будут как из республиканского, так и федерального бюджетов. Сейчас также идет поисков спонсоров.

Проект предусматривает строительство спортивного интерната на 140 мест, фитнес-центра с бассейном, парковок, беговых дорожек, открытых спортивных площадок при сохранении рекреационной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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