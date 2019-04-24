В Башкирии осудят бывшего полицейского за мошенничество

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-24T15:46:22+03:00

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В Туймазинском районе Башкирии осудят 31-летнего бывшего инспектора патрульно-постовой службы отдела МВД по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили в следкоме, экс-полицейский, узнав, что его знакомого приговорили к реальному лишению свободы за смертельное ДТП, предложил его супруге за взятку в размере 800 тысяч рублей освободить ее мужа из мест лишения свободы. На самом деле у бывшего стражи порядка не было такой возможности и он просто рассчитывал на юридическую неграмотность супруги подсудимого.

Однако жену заключенного провести не удалось – поняв, что он ее обманывает, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

7 ноября после передачи первой части денег, 250 тысяч рублей, полицейского попытались задержать с поличным. Но мужчина скрылся на автомобиле, по пути выкинув из окна полученную денежную сумму, и, врезавшись в столб, уехал в неизвестном направлении. Затем он заключил задним числом с адвокатом договор на оказание юридической помощи в интересах осужденного за 250 тысяч рублей. После чего явился вместе с защитником в правоохранительные органы и стал отрицать свой умысел на совершение преступления, мотивировав тем, что просто предложил найти хорошего адвоката для своего знакомого.

В ближайшее время дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU