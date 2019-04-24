В Башкирии в зеркальную дату 19 апреля появилось 237 семей
В Уфе поженились 99 пар
фото: архив КП
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В зеркальную дату 19 апреля 2019 года в Башкирии образовалось 237 семей. Об этом сообщили в Госкомитете республики по делам юстиции. В столице поженились 99 пар, по 17 пар было зарегистрировано в отделах ЗАГС Калининского и Кировского районов.
13 пар связали себя семейными узами в отделе ЗАГСа Белорецкого района и Белорецка, 11 пар молодоженов зарегистрировали свой брак в Октябрьском. 7 новых семей появились в Абзелиловском районе.
Согласно Росстату, жители Башкирии стали реже жениться, но чаще разводиться.
ИСТОЧНИК KP.RU