2019-04-24T12:52:49+03:00
Общество

В Башкирии в зеркальную дату 19 апреля появилось 237 семей

В Уфе поженились 99 пар
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

В зеркальную дату 19 апреля 2019 года в Башкирии образовалось 237 семей. Об этом сообщили в Госкомитете республики по делам юстиции. В столице поженились 99 пар, по 17 пар было зарегистрировано в отделах ЗАГС Калининского и Кировского районов.

13 пар связали себя семейными узами в отделе ЗАГСа Белорецкого района и Белорецка, 11 пар молодоженов зарегистрировали свой брак в Октябрьском. 7 новых семей появились в Абзелиловском районе.

Согласно Росстату, жители Башкирии стали реже жениться, но чаще разводиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Одногруппника заставили пройти полиграф»: в Уфе ищут 22-летнего студента, который пропал из общежития
«Решили пожениться, когда стояли на остановке»: в Уфе молодожены сыграли свадьбу прямо в трамвае
Ульяна Тригубчак продает «айфон» со своими откровенными фотографиями
В Башкирии девятилетний ребенок провалился в колодец
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
На улицах Уфы заметили необычный общественный транспорт
В Уфе в толпе мигрант упал в обморок: на место вызвали скорую помощь
В Уфе полицейский силой принуждал 17-летнюю девушку признаться в ограблении, а потом бросился в бега
За башкирскими чиновниками закрепили ненормированный рабочий день
При пожаре в многоэтажке в Башкирии погибла женщина, еще одна пострадала
В центре Уфы грузовик сбил велосипедиста
«Салават Юлаев» расстался с нападающим Максимом Рыбиным
В Уфе пенсионер влетел в автомобиль 18-летнего парня
Жители Башкирии выстроились в огромную очередь за дешевым молоком
На дороге в Башкирии перевернулась «шестерка»
Житель Башкирии чуть не задушил жену, а потом забаррикадировался дома от стражей порядка
«Видели в районе Центрального рынка в Уфе»: полиция ищет 55-летнего Абузара Газизова
Жителям Башкирии предложили пожертвовать свои телевизоры в камеры СИЗО
В Уфе мошенник присвоил 6 миллионов и получил условный срок
Житель Уфы убил бездомного и сжег его тело