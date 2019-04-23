2019-04-23T15:55:16+03:00
Происшествия

Житель Башкирии убил пожилых супругов ради 70 тысяч рублей

Его выдал разгульный образ жизни
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В апреле 2018 года в Белорецке было совершено жестокое убийство пожилых супругов. Некто нанес несколько ударов в грудь 78-летнему мужчине, а затем также расправился с 81-летней женщиной. Целый месяц следователи не могли выйти на след душегуба, пока не присмотрелись к соседу погибших по даче.

Как рассказали в следкоме Башкирии, 42-летний мужчина вел расточительный образ жизни, пил, хотя никакого источника дохода у него не было. Сыщики разузнали, что он снимал квартиру неподалеку от погибших, но после их смерти съехал.

Когда подозрительного горожанина вызвали на допрос, он признался, что убил пенсионеров ради денег. Изувер знал, что хозяин жилья собирается купить новую квартиру, при этом сам убийца нуждался в деньгах из-за кредитов. Расправившись с пенсионерами, он нашел в их квартире 70 тысяч рублей и с ними сбежал. Тела убитых нашли соседи, которые зашли навестить супругов.

На мужчину завели дело за убийство двух лиц и разбой. По данным Следкома Башкирии, материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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