В мобильном приложении «Мой брокер» от «БКС Брокер» появились стоп-заявки

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-23T15:18:31+03:00

Сегодня на финансовом рынке набирают популярность мобильные приложения для трейдинга и инвестиций

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Это показывают и данные компаний-брокеров. Например, онлайн платформу «Мой Брокер» используют уже более 500 000 человек.

Недавно для удобства пользователей в мобильном приложении были запущены стоп-заявки.

Стоит отметить, что новые удобные функции в «Мой Брокер» основываются на потребностях клиентов. «Мы подключили полезные опции stoploss и takeprofit - они позволят автоматически завершить сделку при разных ситуациях на рынке. Стоп-заявки можно выставлять даже если торги на бирже по этому инструменту закрыты, - подчеркнул директор дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер» Николай Жмуренко.

«Мой Брокер» – это приложение для покупки ценных бумаг на бирже с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, которое подходит как для профессиональных трейдеров, так и для тех, кто только начал знакомство с рынком ценных бумаг.

За весь период работы мобильного приложения – с 2015 года по настоящее время – клиенты компании совершили около 2,7 миллиона сделок общей суммой на 800 миллиардов рублей.

Кроме непосредственно покупки ценных бумаг и валюты на бирже, в приложении можно отследить нужный курс валюты, проанализировать свой портфель, оценив его результативность, почитать тематическую ленту новостей или поработать с биржевым тренером. Особую популярность имеет раздел «Инвестидеи», представляющий собой маркетплейс авторских идей от экспертов рынка. За время работы сервиса профессионалы представили более 2,5 тысяч идей.

ИСТОЧНИК KP.RU