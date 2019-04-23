СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-23T15:12:25+03:00

Ему было 80 лет

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В ночь на 23 апреля ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры республики. Равилю Бикбаеву было 80 лет.

Прощание с литератором состоится 25 апреля в 11.00 в здании Курултая (ул. З.Валиди, 40).

Равиль Бикбаев был выдающимся поэтом, литературоведом, возглавлял Комитет по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Госсобрания республики.

Он известен как автор более 50 книг. В числе его произведений поэмы «Вокзал», «Утолить бы жажду!», «Базарный топор», поэтическая книга «Степные дали». За книгу «Автобиография» он был удостоен Республиканской премии им. Г. Саляма, а за книгу «Моя судьба» и поэму «Жажду - дайте воды!» - Республиканской премии им. С. Юлаева.

Кроме того, Равиль Бикбаев является одним из авторов гимна республики.

В 1993 году за большой вклад в развитие башкирской литературы ему присудили звание Народного поэта Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU