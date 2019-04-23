В уфимской школе №18 распылили газовый баллончик
Учащиеся одной из школ Уфы снова затеяли опасные игры с газовым баллончиком. На этот раз его распылили на первом этаже школы №18 по адресу ул. Мубарякова, 20/1. Случилось это сегодня, 23 апреля, около полудня.
На место ЧП вызвали карету «скорой». Фельдшеры осмотрели школьников и заключили, что госпитализация никому из них не нужна.
В Управлении гражданской защиты города уточнили, что помещения учебного заведения проветрили и занятия продолжились дальше.
Напомним, только в начале апреля схожий инцидент случился в школе №119 в Зеленой роще. Тогда также обошлось без пострадавших. В минувшем декабре же из-за баллончика с газом в реанимацию угодили пять учеников школы в Демском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU