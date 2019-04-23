2019-04-23T14:55:20+03:00
Происшествия

В уфимской школе №18 распылили газовый баллончик

На этот раз никто не пострадал
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Это уже второй подобный случай за месяцЭто уже второй подобный случай за месяц
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Учащиеся одной из школ Уфы снова затеяли опасные игры с газовым баллончиком. На этот раз его распылили на первом этаже школы №18 по адресу ул. Мубарякова, 20/1. Случилось это сегодня, 23 апреля, около полудня.

На место ЧП вызвали карету «скорой». Фельдшеры осмотрели школьников и заключили, что госпитализация никому из них не нужна.

В Управлении гражданской защиты города уточнили, что помещения учебного заведения проветрили и занятия продолжились дальше.

Напомним, только в начале апреля схожий инцидент случился в школе №119 в Зеленой роще. Тогда также обошлось без пострадавших. В минувшем декабре же из-за баллончика с газом в реанимацию угодили пять учеников школы в Демском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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