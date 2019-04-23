2019-04-23T13:17:13+03:00
Спорт

Уфимская чайхана назвала блюдо из баранины в честь футбольного арбитра Москалёва

Очевидно так горожане выразили свое недовольство судейством в последнем матче
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
"Знакомьтесь, Уч-Панжа имени Москалёва", - говорится на странице заведения в соцсетях"Знакомьтесь, Уч-Панжа имени Москалёва", - говорится на странице заведения в соцсетяхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В меню одного из уфимских кафе появились блюдо из баранины имени Владимира Москалева. Он выступил судьей на минувшем матче «Уфы» против тульского «Арсенала». Встреча, напомним, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей из Тулы. Уфимских болельщиков тогда возмутила работа главного арбитра матча. Недовольство позже выразил и гендиректор клуба Шамиль Газизов.

- То, что творил Москалев на поле, не поддается описанию. 23 наших фола и три у них, так не бывает, - заявил он.

Очевидно, владельцы чайханы решили поддержать недовольных фанатов.

- Мы решили назвать наше блюдо из баранины в честь главного арбитра матча Владимира Москалёва. Знакомьтесь, Уч-Панжа имени Москалёва, - гласит сообщение на официальной страничке кафе в «Инстаграм». - Три шампура — олицетворяют судейский беспредел, безответственность и безграмотность, врезавшиеся в наши сердца навеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии отремонтируют трассу Уфа-Оренбург
В Башкирии будут судить серийных угонщиков дорогих иномарок
В мобильном приложении «Мой брокер» от «БКС Брокер» появились стоп-заявки
Ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев
В уфимской школе №18 распылили газовый баллончик
Уфимец обокрал двух своих товарищей
В Башкирии бабушка всадила внуку нож в спину
«Экологическая катастрофа или...?»: в Башкирии на озере всплыла мертвая рыба
В Уфе планируют перестроить Театр кукол и возвести новые спортивные объекты
В Башкирии поймали убийцу, смывшего останки жертвы в туалете
Фонтан «Танцующие журавли» в Уфе реконструируют
Стало известно, когда парки и пляжи Уфы обработают от клещей
В Уфе пропал без вести 40-летний Руслан Ахмадуллин
В Уфе мотоциклист пострадал в ДТП с «Приорой»
«Шаги в профессию»
Не вернулся с работы: в Уфе ищут 22-летнего Азамата Сатимова
Мэр Уфы обматерил своих подчиненных прямо во время оперативного совещания
В Башкирии 16 «умников» получили 500 тысяч рублей на свои проекты