Уфимская чайхана назвала блюдо из баранины в честь футбольного арбитра Москалёва

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-23T13:17:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В меню одного из уфимских кафе появились блюдо из баранины имени Владимира Москалева. Он выступил судьей на минувшем матче «Уфы» против тульского «Арсенала». Встреча, напомним, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей из Тулы. Уфимских болельщиков тогда возмутила работа главного арбитра матча. Недовольство позже выразил и гендиректор клуба Шамиль Газизов.

- То, что творил Москалев на поле, не поддается описанию. 23 наших фола и три у них, так не бывает, - заявил он.

Очевидно, владельцы чайханы решили поддержать недовольных фанатов.

- Мы решили назвать наше блюдо из баранины в честь главного арбитра матча Владимира Москалёва. Знакомьтесь, Уч-Панжа имени Москалёва, - гласит сообщение на официальной страничке кафе в «Инстаграм». - Три шампура — олицетворяют судейский беспредел, безответственность и безграмотность, врезавшиеся в наши сердца навеки.

ИСТОЧНИК KP.RU